Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

105.10
CHF
-2.90
CHF
-2.69 %
09:16:48
BRXC
Hapag-Lloyd Sell

Hapag-Lloyd
105.10 CHF -2.69%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hapag-Lloyd nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sell" belassen. Das operative Ergebnis (reported Ebitda) der Reederei habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, während der Umsatz dank höherer Frachtraten knapp darüber liege, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

