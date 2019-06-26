Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

26.06.2019
SWX
06.10.2025 08:14:32

Hannover Rück Outperform

Hannover Rück
243.21 CHF 2.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück auf "Outperform" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Dass der Rückversicherer die reguläre Ausschüttungsquote angehoben habe und dafür keine regelmäßigen Sonderdividenden mehr zahlen wolle, dürfte die Konsensschätzung für 2025 um 11 Prozent steigen lassen, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Dividendenrendite steige dadurch über die von Konkurrent Munich Re und erreiche das Niveau von Swiss Re./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 17:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Outperform
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
295.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
256.40 € 		Abst. Kursziel*:
15.05%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
262.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.51%
Analyst Name::
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

