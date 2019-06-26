Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Hannover Rück Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück auf "Outperform" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Dass der Rückversicherer die reguläre Ausschüttungsquote angehoben habe und dafür keine regelmäßigen Sonderdividenden mehr zahlen wolle, dürfte die Konsensschätzung für 2025 um 11 Prozent steigen lassen, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Dividendenrendite steige dadurch über die von Konkurrent Munich Re und erreiche das Niveau von Swiss Re./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Outperform
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
295.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
256.40 €
|
Abst. Kursziel*:
15.05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
262.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.51%
|
Analyst Name::
Mandeep Jagpal
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Habachtstellung: DAX notiert zum Start des Montagshandels um seinen Schlusskurs vom Freitag (finanzen.ch)
|
05.10.25
|Hannover Rück erhöht Ausschüttungsquote - Sonderdividende nur noch ausnahmsweise (AWP)
|
05.10.25
|EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy (EQS Group)
|
05.10.25
|EQS-Adhoc: Hannover Rück passt Dividendenpolitik an (EQS Group)
|
03.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX leichter (finanzen.ch)
|
03.10.25
|DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Hannover Rück
|08:14
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:14
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:14
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.09.24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.08.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|159.00
|4.19%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:31
|
UBS AG
Hannover Rück Buy
|09:17
|
Baader Bank
Redcare Pharmacy Buy
|08:32
|
UBS AG
Redcare Pharmacy Sell
|08:25
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BVB Buy
|08:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight
|08:14
|
RBC Capital Markets
Hannover Rück Outperform
|07:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Sanofi Buy