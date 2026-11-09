Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Hannover Rück Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis und der Reingewinn des Rückversicherers hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Will Hardcastle in seiner ersten Reaktion am Montag. Allerdings fehlten Details zur finanziellen Ausstattung, die sicherstellt, dass die Verpflichtungen gegenüber den Erstversicherern auch in Extremszenarien erfüllt werden können (Solvabilität)./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
295.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
288.40 €
|
Abst. Kursziel*:
2.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
288.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.22%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
|
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Montagmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
10:28
|Sector Perform für Hannover Rück-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse (finanzen.ch)
|
10:22
|Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Underweight an Hannover Rück-Aktie (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: DAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: Hannover Rück steigert Konzerngewinn und bekräftigt Gesamtjahresziele (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Hannover Re increases Group profit and confirms full-year guidance (EQS Group)
Analysen zu Hannover Rück
|11:22
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:22
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:22
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|262.80
|0.92%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:27
|
RBC Capital Markets
HUGO BOSS Sector Perform
|11:25
|
UBS AG
GEA Buy
|11:24
|
RBC Capital Markets
Ahold Delhaize Sector Perform
|11:23
|
RBC Capital Markets
ASOS Sector Perform
|11:22
|
UBS AG
Hannover Rück Buy
|11:16
|
RBC Capital Markets
NVIDIA Outperform
|11:15
|
RBC Capital Markets
BP Outperform