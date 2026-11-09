Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’826 0.2%  SPI 20’855 0.1%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’920 0.4%  Euro 0.9149 0.1%  EStoxx50 6’204 0.5%  Gold 4’098 0.8%  Bitcoin 60’663 -1.0%  Dollar 0.8178 -0.2%  Öl 96.3 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
ABB-Aktie gesucht: Offenbar Abspaltung des China-Geschäfts der Robotik-Sparte möglich
Novartis-Aktie fester: FDA führt nach Tumorfällen Untersuchung über Risiko bei Zolgensma-Gentherapie durch
Hannover Rück Aktie dennoch tiefer: Starke Quartalszahlen trotz höherer Schaden-Kosten-Quote
Credit Agricole-Aktie im Minus: Italiengeschäft soll mit Banco BPM verschmolzen werden
Intesa Sanpaolo-Aktie fest: Consob genehmigt Übernahmeangebot für Monte dei Paschi
Suche...
Plus500 Depot

Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

262.40
CHF
2.00
CHF
0.77 %
09:28:44
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.11.2026 08:24:51

Hannover Rück Buy

Hannover Rück
262.98 CHF -1.57%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Buy" belassen. Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Resultate zähle, dass das Management des Rückversicherers die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt habe, schrieb Philip Kett in seiner ersten Reaktion am Montag. Zudem sei darauf hingewiesen worden, dass "Spielraum für eine weitere Bilanzstärkung besteht, sofern die Großschäden im Jahr 2026 unter den Erwartungen bleiben"./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
325.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
285.80 € 		Abst. Kursziel*:
13.72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
287.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.08%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hannover Rück

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Hannover Rück

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:24 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
20.10.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen