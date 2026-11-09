Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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Hannover Rück Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Buy" belassen. Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Resultate zähle, dass das Management des Rückversicherers die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt habe, schrieb Philip Kett in seiner ersten Reaktion am Montag. Zudem sei darauf hingewiesen worden, dass "Spielraum für eine weitere Bilanzstärkung besteht, sofern die Großschäden im Jahr 2026 unter den Erwartungen bleiben"./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
325.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
285.80 €
|
Abst. Kursziel*:
13.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
287.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.08%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
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