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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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30.06.2026 08:44:49

GSK Underweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1800 auf 1900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon liegt mit seiner Umsatz- und Ergebnisprognose für das zweite Quartal leicht über dem Konsens, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht schrieb. Er berücksichtigte zudem die jüngste Übernahme von Nuvalent. Auf den US-Onkologiespezialisten dürfte sich auch das Portfolioreview der Briten fokussieren./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 21:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
19.00 £
Rating jetzt:
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-4.45%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
19.94 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
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