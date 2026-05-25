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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

428.00
CHF
11.90
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2.86 %
10:08:00
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26.05.2026 07:58:56

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
432.84 CHF 0.34%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 606 auf 575 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat zog am Freitagabend ein Fazit zur Berichtssaison der europäischen Versicherer. Die Ertragstrends im Bereich Schaden/Unfall seien im ersten Quartal schwächer gewesen und auch das Lebensversicherungsgeschäft habe unter der Marktvolatilität gelitten, schrieb er. Insgesamt attestiert Bokhmat den Konzernen robuste Gewinne und stabile Bilanzen, aber kaum Ergebnisdynamik bei recht üppigen Bewertungen. Seine Favoriten heißen ASR, AXA, Munich Re und NN./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
575.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
474.30 € 		Abst. Kursziel*:
21.23%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
470.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.13%
Analyst Name::
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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