Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 606 auf 575 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat zog am Freitagabend ein Fazit zur Berichtssaison der europäischen Versicherer. Die Ertragstrends im Bereich Schaden/Unfall seien im ersten Quartal schwächer gewesen und auch das Lebensversicherungsgeschäft habe unter der Marktvolatilität gelitten, schrieb er. Insgesamt attestiert Bokhmat den Konzernen robuste Gewinne und stabile Bilanzen, aber kaum Ergebnisdynamik bei recht üppigen Bewertungen. Seine Favoriten heißen ASR, AXA, Munich Re und NN./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
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Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
575.00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
474.30 €
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Abst. Kursziel*:
21.23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
470.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.13%
|
Analyst Name::
Ivan Bokhmat
|
KGV*:
-
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