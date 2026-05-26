|Depot-Einblick
|
26.05.2026 03:30:00
Commerzbank-Portfolio Q1 2026: Microsoft löst Alphabet als grösste US-Position ab
Im ersten Jahresviertel 2026 kam es im Commerzbank-Portfolio zu Änderungen. Das waren die zehn grössten Positionen im Depot.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?
Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSignale für Friedensvereinbarung: SMI in Feiertagspause -- DAX klettert über 25'000-Punkte-Marke -- US-Börsen wegen "Memorial Day" geschlossen -- Asiens Börsen fest - Rekordhoch in Japan
Die Schweizer Börsen blieben an Pfingstmontag geschlossen und auch in den USA wurde aufgrund eines Feiertags nicht gehandelt. In Deutschland waren die Börsen hingegen geöffnet: Der DAX zeigte sich mit klaren Aufschlägen. Auch in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.