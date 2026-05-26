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Depot-Einblick 26.05.2026 03:30:00

Commerzbank-Portfolio Q1 2026: Microsoft löst Alphabet als grösste US-Position ab

Commerzbank-Portfolio Q1 2026: Microsoft löst Alphabet als grösste US-Position ab

Im ersten Jahresviertel 2026 kam es im Commerzbank-Portfolio zu Änderungen. Das waren die zehn grössten Positionen im Depot.

Die US-Börsenaufsicht SEC verpflichtet institutionelle Investoren zur vierteljährlichen Offenlegung ihrer Aktienpositionen, wenn das verwaltete Vermögen die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar übersteigt. Die Commerzbank kam dieser Vorgabe nach und veröffentlichte ihre US-Aktienbestände für das erste Quartal 2026. Das Depot der Bank erreichte dabei einen Gesamtwert von rund 4,78 Milliarden US-Dollar. Das folgende Ranking zeigt die zehn grössten US-Aktienpositionen im Portfolio der Commerzbank zum Stichtag 31. März 2026, geordnet nach ihrem prozentualen Anteil.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch


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