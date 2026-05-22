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Merck Aktie 412799 / DE0006599905

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22.05.2026
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26.05.2026 07:41:24

Merck Overweight

Merck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Richard Vosser sieht das für den Zeitraum 2027 bis 2030 prognostizierte durchschnittliche jährliche Gewinnwachstum von rund 9 Prozent weiterhin am oberen Ende der Bandbreite der europäischen Pharma-Konkurrenten. Die weitere operative Umsetzung und das Erreichen der Ziele für 2026 dürften das Vertrauen der Anleger in die Nachhaltigkeit des künftigen Wachstums stärken, schrieb er am Dienstag. Insofern dürfte sich die Unterbewertung weiter verringern./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:22 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
129.95 € 		Abst. Kursziel*:
15.43%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
128.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.64%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
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