Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’445 0.6%  SPI 18’515 0.6%  Dow 49’096 -0.2%  DAX 25’283 -0.5%  Euro 0.9312 -0.2%  EStoxx50 6’008 -0.4%  Gold 4’625 0.8%  Bitcoin 77’639 1.7%  Dollar 0.7989 -0.3%  Öl 66.0 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Sika41879292Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529Zurich Insurance1107539
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt
Nach Zahlenvorlage: Aktien von Citigroup, Bank of America und Wells Fargo unter Druck
Devisen im Blick: So steht es um Franken, US-Dollar und Euro
Citigroup-Aktie im Minus: Russland-Ausstieg belastet Gewinn
Apple-Aktie: Neues Kreativ-Abo mit klaren Zusagen zum Datenschutz
Suche...

GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

19.96
CHF
0.17
CHF
0.88 %
17:20:16
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.01.2026 16:19:08

GSK Underweight

GSK
19.96 CHF 0.88%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Konferenz zum Thema Gesundheit auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der Pharmakonzern werde Daten zum Wirkstoff Bepirovirsen gegen Hepatitis-B im Mai auf einer Konferenz vorstellen, schrieb Zain Ebrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Rückmeldungen von Patienten und Ärzten zum Medikament Exdensur gegen schweres Asthma und chronische Rhinosinusitis seien ermutigend./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
17.00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
18.67 £ 		Abst. Kursziel*:
-8.92%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
18.70 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.10%
Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten