GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Konferenz zum Thema Gesundheit auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der Pharmakonzern werde Daten zum Wirkstoff Bepirovirsen gegen Hepatitis-B im Mai auf einer Konferenz vorstellen, schrieb Zain Ebrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Rückmeldungen von Patienten und Ärzten zum Medikament Exdensur gegen schweres Asthma und chronische Rhinosinusitis seien ermutigend./rob/bek/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17.00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
18.67 £
|
Abst. Kursziel*:
-8.92%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
18.70 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.10%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
13.01.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|STOXX 50 aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
12.01.26
|FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 startet im Minus (finanzen.ch)
|
07.01.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus (finanzen.ch)