Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’227 0.0%  SPI 20’071 0.2%  Dow 52’183 0.6%  DAX 24’852 0.9%  Euro 0.9222 -0.1%  EStoxx50 6’281 0.8%  Gold 4’022 0.1%  Bitcoin 47’929 -1.3%  Dollar 0.8095 0.2%  Öl 72.9 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Idorsia36346343Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Warnung von Shell: Hormus-Probleme bremsen LNG-Nachschub - Aktie rot
Nike, PepsiCo, Hershey & Kimberly-Clark: Vier Dividendenaktien mit jahrzehntelanger Ausschüttungstradition
So lohnend wäre ein Investment in Ripple von vor 10 Jahren gewesen
So lohnend wäre ein Einstieg in Monero von vor 1 Jahr gewesen
So viel Verlust hätte eine Neo-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
Plus500 Depot

GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

21.26
CHF
-0.06
CHF
-0.27 %
11:20:09
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.06.2026 08:56:47

GSK Neutral

GSK
21.26 CHF -0.27%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für GSK von 1870 auf 1890 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Rajan Sharma rechnet mit einem Quartal im Rahmen der Erwartungen, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Das HIV-Geschäft dürfte stark gelaufen sein. Portfolio-Updates seien es, die wirklich im Fokus stünden./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 05:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
18.90 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
19.92 £ 		Abst. Kursziel*:
-5.12%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
19.96 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.29%
Analyst Name::
Rajan Sharma 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse