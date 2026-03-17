LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hochtief auf "Equal Weight" belassen. Angesichts der zunehmenden Verbreitung und Leistungsfähigkeit von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie des Ausbaus der KI-Infrastruktur beleuchte Analystin Katherine Hearne die sich daraus ergebenden Chancen und Risiken für den europäischen Bau- und Infrastruktursektor. Die Expertin sieht ein relativ geringes Disruptionsrisiko, Chancen für Effizienzsteigerungen und einen mehrjährigen Nachfrageaufschwung durch den Bau von KI-Rechenzentren, wie sie am Dienstagabend schrieb./edh/ag;