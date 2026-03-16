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18.03.2026 10:14:13

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vinci auf "Overweight" belassen. Angesichts der zunehmenden Verbreitung und Leistungsfähigkeit von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie des Ausbaus der KI-Infrastruktur beleuchtete Analystin Katherine Hearne die sich daraus ergebenden Chancen und Risiken für den europäischen Bau- und Infrastruktursektor. Die Expertin sieht ein relativ geringes Disruptionsrisiko, Chancen für Effizienzsteigerungen und einen mehrjährigen Nachfrageaufschwung durch den Bau von KI-Rechenzentren, wie sie am Dienstagabend schrieb./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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