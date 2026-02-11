Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
27.37CHF
0.48CHF
1.79 %
17:30:00
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.02.2026 18:32:50
Deutsche Telekom Buy
Deutsche Telekom
27.66 CHF 0.33%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag der US-Tochter T-Mobile US habe hinsichtlich der Aussichten für den US-Telekomsektor im Jahr 2026 für Zuversicht gesorgt, schrieb Paul Sidney am Mittwoch anlässlich der Veranstaltung und der Quartalszahlen von T-Mobile US./ajx/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
35.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30.66 €
|
Abst. Kursziel*:
14.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.75%
|
Analyst Name::
Paul Sidney
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
15:58
|Börsianer in Habachtstellung: DAX nachmittags knapp behauptet (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Mittag (finanzen.ch)