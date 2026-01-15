GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
GSK Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1780 Pence auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche sowie das Jahr 2026. Die Signale der meisten Konzerne für das neue Jahr dürften die Markterwartungen allenfalls moderat verändern, so der Experte. Bei Novo Nordisk sieht er jedoch Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Auch damit werde allerdings schon recht einhellig gerechnet./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
17.80 £
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
21.80 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
18.85 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
13.01.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 nachmittags freundlich (finanzen.ch)
13.01.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
12.01.26
|STOXX 50 aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
12.01.26
|FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
09.01.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
08.01.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 startet im Minus (finanzen.ch)
07.01.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 sackt mittags ab (finanzen.ch)
06.01.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|13:36
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|20.10
|0.68%
