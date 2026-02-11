Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
ETF Compass 2026: So performten die ETFs im Januar
Ausblick: Birkenstock öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Coinbase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Silber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus
Ausblick: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Erwartungen im Überblick 11.02.2026 09:01:00

Ausblick: Birkenstock öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Birkenstock gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Birkenstock
30.52 CHF -0.47%
Birkenstock präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,259 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 401,8 Millionen EUR für Birkenstock, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 385,8 Millionen USD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,04 EUR aus. Im Vorjahr waren 2,06 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 2,34 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 2,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

