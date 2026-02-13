Ausblick: Moderna öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Moderna wird am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.12.2025 - vorstellen.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Moderna im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,544 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,910 USD je Aktie gewesen.

14 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 635,2 Millionen USD gegenüber 966,0 Millionen USD im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 34,25 Prozent.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -7,834 USD je Aktie, gegenüber -9,280 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 1,91 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

