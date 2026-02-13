Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Erwartungen
|
13.02.2026 07:01:00
Ausblick: Moderna öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Moderna gewährt einen Blick in die Bücher - die Analysten-Prognosen.
Moderna wird am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.12.2025 - vorstellen.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Moderna im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,544 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,910 USD je Aktie gewesen.
14 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 635,2 Millionen USD gegenüber 966,0 Millionen USD im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 34,25 Prozent.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -7,834 USD je Aktie, gegenüber -9,280 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 1,91 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Moderna Inc
|
12.02.26
|S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moderna von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Moderna-Aktie rutscht ab: Rückschlag bei Grippeimpfstoff durch FDA-Entscheid (finanzen.ch)
|
11.02.26
|NYSE-Handel: S&P 500 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.02.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
29.01.26
|S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Moderna von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Moderna mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 steigt zum Start (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)