Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA von 19,75 auf 20,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Benjamin Toms passte am Mittwoch seine Schätzungen an die jüngsten Quartalszahlen der Spanier an./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:40 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:40 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.