EssilorLuxottica Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Umsatzseitig habe der Brillenhersteller die Erwartungen an das vierte Quartal übertroffen. Das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr 2025 liege im Rahmen der Erwartung trotz Gegenwinds für die Bruttomargen, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx/he;
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
320.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
251.40 €
|
Abst. Kursziel*:
27.29%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
279.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.70%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
