11.02.2026

EssilorLuxottica Outperform

EssilorLuxottica
227.68 CHF -0.76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Umsatzseitig habe der Brillenhersteller die Erwartungen an das vierte Quartal übertroffen. Das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr 2025 liege im Rahmen der Erwartung trotz Gegenwinds für die Bruttomargen, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:39 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
320.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
251.40 € 		Abst. Kursziel*:
27.29%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
279.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.70%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

