13.08.2025 11:20:38
Grand City Properties Buy
Grand City Properties
8.71 CHF -0.33%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Experte Kai Klose attestierte dem Immobilienunternehmen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "ermutigende Resultate". Grand City sei auf einem guten Weg, um die bekräftigte Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen./rob/tih/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
14.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.10 €
|
Abst. Kursziel*:
30.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.40%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|Grand City Properties S.A.
|8.71
|-0.33%
