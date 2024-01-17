Grand City Properties 8.71 CHF -0.33% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Experte Kai Klose attestierte dem Immobilienunternehmen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "ermutigende Resultate". Grand City sei auf einem guten Weg, um die bekräftigte Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen./rob/tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.