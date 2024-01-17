Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882

8.71
CHF
-0.03
CHF
-0.33 %
17.01.2024
BRXC
13.08.2025 11:20:38

Grand City Properties Buy

Grand City Properties
8.71 CHF -0.33%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Experte Kai Klose attestierte dem Immobilienunternehmen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "ermutigende Resultate". Grand City sei auf einem guten Weg, um die bekräftigte Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen./rob/tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
14.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11.10 € 		Abst. Kursziel*:
30.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.40%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Grand City Properties S.A.

Analysen zu Grand City Properties S.A.

11:20 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:17 Grand City Properties Neutral UBS AG
11:11 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
30.06.25 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
20.05.25 Grand City Properties Buy Goldman Sachs Group Inc.
