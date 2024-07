FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Glencore mit einem Kursziel von 550 Pence auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum grünen Licht für die Übernahme des EVR-Mehrheitsanteils in Kanada./ag/mis;