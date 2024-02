LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Glencore nach Zahlen von 465 auf 435 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ergebnisse des Bergbaukonzerns und Rohstoffhändlers stellten mittelfristig einen stark erwarteten Barmittelzufluss in den Fokus, der sich allerdings aufgrund des langsameren Hochlaufs einiger Projekte leicht verzögern dürfte, schrieb Analyst Ian Rossouw in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der größte Teil dieses Cashflows sei für bereits angekündigte Übernahmen bestimmt sowie zur Entschuldung vor einer geplanten Ausgliederung des Kohlegeschäfts. Das allerdings dürfte sich auf die Aktionärsrenditen für 2024 und 2025 auswirken./ck/gl;