Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 3,95 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 9'883 Punkten steht. In der Spitze gewann die Glencore-Aktie bis auf 3,97 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,95 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 537'394 Glencore-Aktien.

Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,99 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Glencore-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,05 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,070 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,103 USD. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,158 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glencore-Investment von vor 10 Jahren verdient

Glencore-Aktie in Rot: Glencore sichert sich Kupfervorkommen nahe Antapaccay-Mine in Peru

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 5 Jahren eingefahren