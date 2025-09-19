Glencore 3.30 CHF -1.55% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore mit einem Kursziel von 370 Pence auf "Overweight" belassen. Ein Ende des Exportstopps für Kobalt aus dem Kongo wäre ein positiver Ergebniskick für den Bergbaukonzern, schrieb Dominic O'Kane am Montag. Im Oktober zeichnet sich ein Ende des achtmonatigen Exportverbots ab./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:59 / BST



