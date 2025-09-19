Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'126.7900 0.1%  SPI 16'833.0 0.1%  Dow 46'315 0.4%  DAX 23'449 -0.8%  Euro 0.9350 0.1%  EStoxx50 5'432 -0.5%  Gold 3'721 1.0%  Bitcoin 89'322 -2.7%  Dollar 0.7947 0.0%  Öl 66.6 -0.1% 
Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64

3.30
CHF
-0.05
CHF
-1.55 %
19.09.2025
BRXC
22.09.2025 10:16:32

Glencore Overweight

Glencore
3.30 CHF -1.55%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore mit einem Kursziel von 370 Pence auf "Overweight" belassen. Ein Ende des Exportstopps für Kobalt aus dem Kongo wäre ein positiver Ergebniskick für den Bergbaukonzern, schrieb Dominic O'Kane am Montag. Im Oktober zeichnet sich ein Ende des achtmonatigen Exportverbots ab./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:59 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

