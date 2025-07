NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Glencore nach Förderdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 380 Pence belassen. Der Bergbaukonzern und Rohstoffhändler habe ein durchwachsenes Bild des zweiten Quartals geliefert, schrieb Christopher LaFemina in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe aber an der Produktionsprognose für das Gesamtjahr festgehalten, wenn auch mit reduzierten Spannen./rob/ck/he;