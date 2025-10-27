Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
3.71CHF
0.06CHF
1.50 %
18:00:03
BRXC
27.10.2025 17:45:47
Glencore Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Analyst Dominic O'Kane sieht für die Bergbaubranche der Emea-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) noch weiterhin Luft nach oben, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Er bleibt zudem zuversichtlich für Aktien von Goldminenbetreibern./ck/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 14:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Glencore plc Neutral
|
Unternehmen:
Glencore plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3.48 £
|
Abst. Kursziel*:
15.09%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3.48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.09%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Glencore plc
