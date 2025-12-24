Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
24.12.2025 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore verteuert sich am Mittwochmittag
Die Aktie von Glencore zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 3,96 GBP.
Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 3,96 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 9'883 Punkten steht. In der Spitze legte die Glencore-Aktie bis auf 3,97 GBP zu. Bei 3,95 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 2'189'211 Glencore-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 3,99 GBP. Mit einem Zuwachs von 0,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 2,05 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,19 Prozent würde die Glencore-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2024 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,103 USD aus. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,158 USD je Glencore-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie
FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glencore-Investment von vor 10 Jahren verdient
Glencore-Aktie in Rot: Glencore sichert sich Kupfervorkommen nahe Antapaccay-Mine in Peru
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Nachrichten zu Glencore plc
|
12:29
|Glencore Aktie News: Glencore verteuert sich am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
23.12.25
|Glencore Aktie News: Glencore am Nachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
22.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 verliert (finanzen.ch)
|
22.12.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verliert zum Start (finanzen.ch)
|
16.12.25
|Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Glencore plc
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
