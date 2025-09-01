Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
01.09.2025 16:43:11

Givaudan Halten

Givaudan
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Givaudan von 3800 auf 3650 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul begründete den niedrigeren fairen Wert in einer am Montag vorliegenden Studie mit gesenkten Annahmen für die operativen Barmittel (Free Cashflow) des Herstellers von Duft- und Aromastoffen. Von den anstehenden Zahlen zum dritten Quartal seien keine größeren Impulse zu erwarten./bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:40 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 16:06 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

