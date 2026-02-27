Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.02.2026 12:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan stabilisiert sich am Freitagmittag

Die Aktie von Givaudan zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Bei der Givaudan-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 3'055,00 CHF.

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Givaudan-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 3'055,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'989 Punkten notiert. Die Givaudan-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3'084,00 CHF. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 3'049,00 CHF ein. Bei 3'052,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'762 Givaudan-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2025 bei 4'236,00 CHF. 38,66 Prozent Plus fehlen der Givaudan-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2'895,00 CHF. Dieser Wert wurde am 29.01.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 5,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,86 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 23.07.2026 erwartet. Givaudan dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.07.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Givaudan-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 123,43 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

