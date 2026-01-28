Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
2’953.00CHF
-185.00CHF
-5.90 %
10:46:12
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.01.2026 09:58:29
Givaudan Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Givaudan nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3800 Franken belassen. Sowohl die organische Umsatzentwicklung als auch das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) hätten enttäuscht, schrieb Chris Counihan am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Ebitda-Konsensschätzung für 2026 dürfte sinken./gl/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
3’800.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2’958.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
28.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2’964.79 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.17%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan bricht am Donnerstagvormittag ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Rot: SLI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan schiebt sich am Nachmittag vor (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|09:58
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Givaudan Equal-weight
|Morgan Stanley
|12.12.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|2’960.00
|-5.67%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:58
|
Jefferies & Company Inc.
Givaudan Buy
|09:56
|
Jefferies & Company Inc.
Roche Underperform
|09:54
|
Jefferies & Company Inc.
Sanofi Buy
|09:53
|
Jefferies & Company Inc.
ING Group Hold
|09:51
|
Jefferies & Company Inc.
Hennes & Mauritz AB Hold
|09:49
|
Jefferies & Company Inc.
ABB Hold
|09:49
|
Jefferies & Company Inc.
Nokia Buy