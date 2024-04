LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Gerresheimer nach einer Informationsveranstaltung im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Analyst Gaurav Jain überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Verpackungsspezialisten leicht. Das wesentliche Quartal werde das dritte sein. Dann dürften Wachstumsprojekte Fahrt aufnehmen und der Trend zum Lagerabbau bei den Kunden nachlassen./ck/mis;