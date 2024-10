Gerresheimer 92.64 CHF 2.52% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer nach der jüngsten Gewinnwarnung von 125 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Gesprächen mit Investoren des Spezialverpackungsherstellers hätten sich drei größere Bedenken herauskristallisiert, schrieb Analystin Victoria Lambert in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Diese seien der späte Zeitpunkt der Warnung, die Glaubwürdigkeit des Managements und die mangelnde Transparenz./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2024 / 16:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



