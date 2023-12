NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer von 130 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des anhaltenden Abbaus von Lagerbeständen und niedrigerer Harzpreise habe er seine Umsatzprognosen für die Jahre 2023 bis 2027 und die Gewinnschätzung (EPS) für 2023 reduziert, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Kurstreiber des Spezialverpackungsherstellers hält er aber für intakt./edh/gl;