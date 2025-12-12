Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.12.2025 12:34:17

Linde Buy

Linde
321.79 CHF 1.05%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 495 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Investorenveranstaltung habe ihn weiter vom Gewinnpfad des Gasekonzerns überzeugt, schrieb David Begleiter in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Langfristig dürfte Linde seinen Gewinn je Aktie um mehr als zehn Prozent steigern können./tav/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Buy
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 495.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 403.30 		Abst. Kursziel*:
22.74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 403.35 		Abst. Kursziel aktuell:
22.72%
Analyst Name::
David Begleiter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

