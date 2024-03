NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Auffällig beim Ausblick sei eine breite Prognosespanne für die Margen der einzelnen Sparten des Anlagenherstellers, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinsichtlich der Profitabilität auf Konzernebene habe sich das Management zuversichtlich gezeigt, bei den einzelnen Geschäftseinheiten gebe es aber größere Risiken./bek/la;