GEA Aktie 360133 / DE0006602006

56.71
CHF
-0.76
CHF
-1.32 %
09:57:49
BRXC
27.01.2026 08:54:22

GEA Hold

GEA
56.70 CHF -1.32%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Die Eckdaten des vierten Quartals hätten einen starken Auftragseingang des Anlagenbauers gezeigt, schrieb Stefan Augustin am Dienstag./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Hold
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
61.35 € 		Abst. Kursziel*:
-2.20%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
61.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.60%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

