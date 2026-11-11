GEA Aktie 360133 / DE0006602006
67.30CHF
2.50CHF
3.86 %
16:58:55
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.11.2026 14:37:17
GEA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 76 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Anlagenbauer habe eine sehr starke Auftragsdynamik verzeichnet im dritten Quartal, schrieb Sebastian Kuenne am Mittwoch in seinem Resümee zum Bericht. Mit Blick auf 2027 hebt er die Chancen im Geschäft mit der Pharmabranche hervor./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Outperform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
79.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
72.70 €
|
Abst. Kursziel*:
8.67%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
73.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.07%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GEA
|
12:52
|Neutral für GEA-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Gewinne in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Buy von Deutsche Bank AG für GEA-Aktie (finanzen.ch)
|
09.11.26
|DZ BANK: Halten für GEA-Aktie (finanzen.ch)
|
09.11.26
|GEA-Aktie legt zu: Starkes Auftragswachstum trifft auf schwächeres Nettoergebnis - Aktie fällt (Dow Jones)
|
09.11.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.11.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu GEA
|14:37
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:03
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.11.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|14:37
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:03
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.11.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|14:37
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|09.11.26
|GEA Buy
|UBS AG
|09.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|67.20
|3.70%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:21
|
Jefferies & Company Inc.
Novartis Hold
|16:17
|
JP Morgan Chase & Co.
Ströer Overweight
|15:57
|
DZ BANK
Porsche vz. Verkaufen
|14:40
|
Jefferies & Company Inc.
Symrise Buy
|14:38
|
RBC Capital Markets
Siemens Energy Outperform
|14:38
|
RBC Capital Markets
RWE Outperform
|14:37
|
RBC Capital Markets
E.ON Sector Perform