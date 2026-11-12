NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea mit Blick auf einen Wechsel an der Unternehmensspitze auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68,50 Euro belassen. Dieser komme nicht ganz überraschend, schrieb Akash Gupta in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Neuausrichtung des Anlagenherstellers im vergangenen Jahr sei mit der Überlegung einer Nachfolge für den amtierenden Chef Stefan Klebert angelegt gewesen. Angesichts der starken Entwicklung von Gea sei auch die Ernennung eines internen Nachfolgers für den Manager keine Überraschung./rob/bek/he;