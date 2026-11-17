GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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GEA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gea nach der Ankündigung einer Wandelanleihe mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick könne die Aufnahme von Schulden zur Finanzierung von Aktienrückkäufen paradox erscheinen, schrieb Robert-Jan van der Horst am Dienstag. Sich des Kapitalmarkts zu niedrigen Zinsen zu bedienen, um auf diese Weise innerhalb eines Bilanzjahres interne Kapitalströme zu steuern, erscheine ihm aber durchaus vernünftig./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Hold
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
69.35 €
|
Abst. Kursziel*:
6.71%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
69.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.25%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
17.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX sackt am Dienstagnachmittag ab (finanzen.ch)
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|Gea platziert Wandelanleihe im Volumen von 300 Millionen Euro (Dow Jones)
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17.11.26
|EQS-News: GEA platziert Wandelanleihe im Volumen von 300 Millionen EUR mit fünf Jahren Laufzeit (EQS Group)
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17.11.26
|EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group Aktiengesellschaft gibt erfolgreiche Platzierung einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von 300 Mio. EUR mit Fälligkeit 2031 bekannt (EQS Group)
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17.11.26
|GEA-Aktie sackt ab: Anlagenbauer begibt Wandelschuldverschreibung über 300 Millionen Euro (AWP)
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17.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
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|RBC Capital Markets
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|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:05
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
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|Bernstein Research
|11.11.26
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|10.11.26
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