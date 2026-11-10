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GEA Aktie 360133 / DE0006602006

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10.11.2026 07:51:26

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gea von 74 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sven Weier attestierte dem Maschinenbauer am Montag in seinem Rückblick auf das dritte Quartal eine starke Auftragsentwicklung und einen optimistischen Tenor im Rahmen der Telefonkonferenz. Der gute Lauf der Aktien zeige, dass Investoren die Argumente für Gea nun besser verstanden hätten. Nach einer Erhöhung seiner Gewinnschätzungen bis 2030 glaubt er, dass die Qualität des Unternehmens immer noch nicht vollständig eingepreist bleibt./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GEA Buy
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