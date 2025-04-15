Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’128 0.5%  SPI 16’844 0.4%  Dow 44’912 -0.1%  DAX 24’373 0.2%  Euro 0.9411 0.0%  EStoxx50 5’463 0.5%  Gold 3’337 0.2%  Bitcoin 92’980 -1.0%  Dollar 0.8063 -0.1%  Öl 65.9 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850DocMorris4261528
Top News
Meta-Aktie etwas tiefer: Meta zum Stopp von Kinder-Chatbots mit sexuellen Anspielungen aufgefordert
Huber+Suhner-Aktie springt an: Mehr Umsatz - Gewinnmarge gesteigert
Allianz-Aktie im Blick: Konzern setzt Aktienrückkauf fort
Peach Property-Aktie in Grün: Moody's prüft mögliche Heraufstufung
Santhera-Aktie etwas schwächer: Vertriebsabkommen für Agamree geschlossen
Suche...
200.- Saxo-Deal

GEA Aktie 360133 / DE0006602006

49.41
CHF
4.59
CHF
10.24 %
15.04.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.08.2025 09:36:50

GEA Hold

GEA
49.41 CHF 10.24%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Gea auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Anlagenbauer brauche im zweiten Halbjahr ein organisches Umsatzwachstum von mehr als vier Prozent, um sein Ziel für 2025 zu erreichen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf den letzten Quartalsbericht./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: GEA Hold
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
56.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
64.50 € 		Abst. Kursziel*:
-13.18%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
64.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.51%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GEA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten