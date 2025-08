FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea nach Zahlen zum zweiten Quartal sowie einer Prognoseerhöhung von 58 auf 61 Euro angehoben. Die Einstufung lautet weiterhin "Halten". Thorsten Reigber sprach in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung von einer guten Margenentwicklung. Mit der leichten Anhebung des Ausblicks in einem schwierigen Umfeld habe der Anlagenbauer erneut positiv überrascht. Die Markterwartungen dürften im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen. Auf dem aktuellen Kursniveau erscheine gleichwohl bereits viel Positives eingepreist zu sein./rob/la/zb;