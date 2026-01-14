Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

14.01.2026 09:33:02

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

Fresenius Medical Care
34.70 CHF -5.71%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. 2026 werde wohl ein Übergangsjahr, schrieb David Adlington am Mittwoch nach der Präsentation der Chefin des Dialysekonzerns, Helen Giza, auf der Healthcare-Konferenz von JPMorgan. Die Grippesaison sei bereits im Dezember gestartet. FMC prüfe noch, ob lediglich die Behandlungszahlen oder auch die Sterblichkeit der Dialyse-Patienten beeinflusst worden sei./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
37.40 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
37.19 € 		Abst. Kursziel*:
0.56%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
37.19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.56%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

09:33 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Fresenius Medical Care Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.25 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
24.11.25 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Fresenius Medical Care Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
