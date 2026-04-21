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Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

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22.04.2026 06:16:24

Fraport Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall erwartet für das erste Quartal einen Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick auf den Bericht Anfang Mai schrieb. Unter dem Strich dürfte jedoch ein höherer Verlust von 34 Millionen Euro stehen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 19:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
Unternehmen:
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JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
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