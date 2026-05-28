EQS-News: Aktienrückkauf für Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm

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Aktienrückkauf für Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm



28.05.2026 / 13:12 CET/CEST

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Für die Durchführung des diesjährigen Mitarbeiterbeteiligungsprogramms hat der Vorstand der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (ISIN DE0005773303) beschlossen, eigene Aktien über die Börse zurückzukaufen. Zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche werden bis zu 75.000 eigene Aktien (das entspricht etwa 0,081 Prozent des Grundkapitals) erworben.



Der Aktienrückkauf erfolgt gemäss der Bestimmung des § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG. Er dient ausschliesslich dazu, die Verpflichtungen aus dem Belegschaftsaktienprogramm der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide zu erfüllen. Der Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) beträgt bis zu 5,2 Mio. EUR.



Der Aktienrückkauf beginnt am 01. Juni 2026 und wird bis zum 30. Juni 2026 abgeschlossen sein. Er erfolgt durch einen unabhängigen Finanzdienstleister und nach Massgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016. Der Finanzdienstleister ist insbesondere verpflichtet, den Aktienrückkauf wie folgt auszuführen:



1. Die Aktien werden zu Marktpreisen in Einklang mit den zuvor genannten Verordnungen erworben. Die Aktien werden nicht zu einem Kurs erworben, der über dem des letzten unabhängig getätigten Abschlusses liegt oder (sollte dieser höher sein) über dem des derzeit höchsten unabhängigen Angebots auf den Handelsplätzen, auf denen der Kauf stattfindet.



2. Es werden an einem Handelstag nicht mehr als 25 Prozent des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes auf dem Handelsplatz erworben, auf dem der Kauf erfolgt. Der durchschnittliche Tagesumsatz beruht auf dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen in dem Monat vor dem Monat, in dem die Veröffentlichung des Aktienrückkaufprogramms erfolgt ist, d.h. auf dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen im April 2026.

Kontakt:

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide

Florian Fuchs

Leiter Finanzen und Investor Relations

Airportring

60547 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 690-74844

Fax +49 69 690-74843

E-Mail:



Der Aktienrückkauf erfolgt gemäss der Bestimmung des § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG. Er dient ausschliesslich dazu, die Verpflichtungen aus dem Belegschaftsaktienprogramm der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide zu erfüllen. Der Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) beträgt bis zu 5,2 Mio. EUR.Der Aktienrückkauf beginnt am 01. Juni 2026 und wird bis zum 30. Juni 2026 abgeschlossen sein. Er erfolgt durch einen unabhängigen Finanzdienstleister und nach Massgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016. Der Finanzdienstleister ist insbesondere verpflichtet, den Aktienrückkauf wie folgt auszuführen:1. Die Aktien werden zu Marktpreisen in Einklang mit den zuvor genannten Verordnungen erworben. Die Aktien werden nicht zu einem Kurs erworben, der über dem des letzten unabhängig getätigten Abschlusses liegt oder (sollte dieser höher sein) über dem des derzeit höchsten unabhängigen Angebots auf den Handelsplätzen, auf denen der Kauf stattfindet.2. Es werden an einem Handelstag nicht mehr als 25 Prozent des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes auf dem Handelsplatz erworben, auf dem der Kauf erfolgt. Der durchschnittliche Tagesumsatz beruht auf dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen in dem Monat vor dem Monat, in dem die Veröffentlichung des Aktienrückkaufprogramms erfolgt ist, d.h. auf dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen im April 2026.Florian FuchsLeiter Finanzen und Investor RelationsAirportring60547 Frankfurt am MainTel. +49 69 690-74844Fax +49 69 690-74843E-Mail: investor.relations@fraport.de

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