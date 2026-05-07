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Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

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08.05.2026 11:17:11

Fraport Overweight

Fraport
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 86 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Elodie Rall schraubte nach den Quartalszahlen des Flughafenbetreibers ihre Schätzungen für das Verkehrsaufkommen im laufenden Jahr sowie für das operative Ergebnis (Ebitda) nach unten. Sie sieht aber dank Zusicherungen der Bundesregierung mit Blick auf die Treibstoffversorgung keine Gefahr von Engpässen, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
70.10 € 		Abst. Kursziel*:
21.26%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
70.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.82%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
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