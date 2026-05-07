Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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Fraport Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 86 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Elodie Rall schraubte nach den Quartalszahlen des Flughafenbetreibers ihre Schätzungen für das Verkehrsaufkommen im laufenden Jahr sowie für das operative Ergebnis (Ebitda) nach unten. Sie sieht aber dank Zusicherungen der Bundesregierung mit Blick auf die Treibstoffversorgung keine Gefahr von Engpässen, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
70.10 €
|
Abst. Kursziel*:
21.26%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
70.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.82%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
07.05.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
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06.05.26
|MDAX aktuell: nachmittags Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
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06.05.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt im Plus (finanzen.ch)
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05.05.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
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05.05.26
|Fraport-Aktie im Minus: Wachstum im Q1 und bestätigte Jahresprognose (finanzen.ch)
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05.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
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05.05.26
|Fraport hofft auf genügend Kerosin - Streiks bremsen Frankfurt-Geschäft (AWP)
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05.05.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX legt am Mittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Fraport AG
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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