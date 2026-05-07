NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 86 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Elodie Rall schraubte nach den Quartalszahlen des Flughafenbetreibers ihre Schätzungen für das Verkehrsaufkommen im laufenden Jahr sowie für das operative Ergebnis (Ebitda) nach unten. Sie sieht aber dank Zusicherungen der Bundesregierung mit Blick auf die Treibstoffversorgung keine Gefahr von Engpässen, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la;