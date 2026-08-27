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Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206

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27.08.2026 07:30:04

EQS-News: Fielmann Group AG: Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026

Fielmann
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EQS-News: Fielmann Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Fielmann Group AG: Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026 (News mit Zusatzmaterial)

27.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Robustes Wachstum in einem herausfordernden Marktumfeld: Währungsbereinigtes Wachstum von 2,3 % unterstreicht die Stärke des Geschäftsmodells
  • Beschleunigtes internationales Wachstum im zweiten Quartal: Die starke Entwicklung in den europäischen Märkten ausserhalb Deutschlands und die verbesserte Dynamik in den USA unterstreichen die Vorteile der geografischen Diversifikation 
  • Profitabilität weiterhin auf hohem Niveau: Bereinigte EBITDA-Marge von 24 % und bereinigte EBT-Marge von 13 %, unterstützt durch anhaltende Kostendisziplin und Effizienzmassnahmen
  • Gut positioniert für stärkeres Wachstum im zweiten Halbjahr: Neue Niederlassungen, Produktivitätssteigerungen und zusätzliche personelle Kapazitäten unterstützen das Wachstum im zweiten Halbjahr 2026 

Sehr geehrte Aktionäre und Freunde des Unternehmens, 
Im ersten Halbjahr 2026 stellte die Fielmann-Gruppe erneut die Resilienz ihres Geschäftsmodells in einem herausfordernden Marktumfeld unter Beweis. Während sich das Umsatzwachstum in Deutschland verhaltener entwickelte, profitierte die Gruppe von ihrem diversifizierten Länderportfolio und der ausgeprägten Wachstumsdynamik in den internationalen Märkten. Das US-Geschäft entwickelte sich weiter positiv. Das währungsbereinigte Wachstum beschleunigte sich in Q2, unterstützt durch weitere Investitionen in die Plattform, operative Verbesserungen und den Ausbau der ärztlichen Kapazitäten. Gleichzeitig schwächten sich die negativen Währungseffekte in Q2 ab. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld entwickelte sich in den Märkten unterschiedlich. Während die verhaltene Konsumstimmung die Entwicklung in Deutschland belastete, waren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in internationalen Märkten vorteilhafter. Trotz dieses Umfelds behauptete die Fielmann-Gruppe ihre hohe Profitabilität. Konsequente Kostendisziplin und Effizienzmassnahmen ermöglichten zugleich gezielte Investitionen in langfristige Wachstumstreiber. Für das zweite Halbjahr 2026 erwartet die Fielmann-Gruppe eine stärkere Wachstumsdynamik. Neue Niederlassungen, Produktivitätsinitiativen und gezielte Neueinstellungen werden die Beratungskapazitäten erhöhen und die konsequente Umsetzung unserer Vision 2035 unterstützen.

 
Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: Fielmann Group AG HY1 2026 DE s

27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fielmann Group AG
Fuhlsbuettler Strasse 399
22309 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 270 76-0
Fax: +49 40 270 76-390
Internet: www.fielmann-group.com
ISIN: DE0005772206
WKN: 577220
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900BU5B7N9GE4XU15
EQS News ID: 2389258

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2389258  27.08.2026 CET/CEST

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