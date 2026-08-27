Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
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27.08.2026 07:30:04
EQS-News: Fielmann Group AG: Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026
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EQS-News: Fielmann Group AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Sehr geehrte Aktionäre und Freunde des Unternehmens,
Im ersten Halbjahr 2026 stellte die Fielmann-Gruppe erneut die Resilienz ihres Geschäftsmodells in einem herausfordernden Marktumfeld unter Beweis. Während sich das Umsatzwachstum in Deutschland verhaltener entwickelte, profitierte die Gruppe von ihrem diversifizierten Länderportfolio und der ausgeprägten Wachstumsdynamik in den internationalen Märkten. Das US-Geschäft entwickelte sich weiter positiv. Das währungsbereinigte Wachstum beschleunigte sich in Q2, unterstützt durch weitere Investitionen in die Plattform, operative Verbesserungen und den Ausbau der ärztlichen Kapazitäten. Gleichzeitig schwächten sich die negativen Währungseffekte in Q2 ab. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld entwickelte sich in den Märkten unterschiedlich. Während die verhaltene Konsumstimmung die Entwicklung in Deutschland belastete, waren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in internationalen Märkten vorteilhafter. Trotz dieses Umfelds behauptete die Fielmann-Gruppe ihre hohe Profitabilität. Konsequente Kostendisziplin und Effizienzmassnahmen ermöglichten zugleich gezielte Investitionen in langfristige Wachstumstreiber. Für das zweite Halbjahr 2026 erwartet die Fielmann-Gruppe eine stärkere Wachstumsdynamik. Neue Niederlassungen, Produktivitätsinitiativen und gezielte Neueinstellungen werden die Beratungskapazitäten erhöhen und die konsequente Umsetzung unserer Vision 2035 unterstützen.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: Fielmann Group AG HY1 2026 DE s
27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fielmann Group AG
|Fuhlsbuettler Strasse 399
|22309 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 270 76-0
|Fax:
|+49 40 270 76-390
|Internet:
|www.fielmann-group.com
|ISIN:
|DE0005772206
|WKN:
|577220
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900BU5B7N9GE4XU15
|EQS News ID:
|2389258
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2389258 27.08.2026 CET/CEST
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