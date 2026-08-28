Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’415 0.2%  SPI 20’315 0.3%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’514 0.6%  Euro 0.9371 0.0%  EStoxx50 6’471 0.7%  Gold 4’612 0.2%  Bitcoin 64’125 -0.6%  Dollar 0.8045 0.1%  Öl 89.2 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren eingebracht
SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sika von vor 3 Jahren eingebracht
EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
ETF Sparplan

Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206

36.60
CHF
0.45
CHF
1.24 %
09:47:16
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 08:33:51

Fielmann Buy

Fielmann
36.74 CHF -0.58%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Die Optikerkette schwächele nur in Deutschland, das habe der Quartalsbericht bestätigt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Resümee. Profitabilität und internationale Dynamik seien beruhigend./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fielmann AG Buy
Unternehmen:
Fielmann AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.45 € 		Abst. Kursziel*:
59.70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60.10%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fielmann AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?