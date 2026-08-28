Fielmann 36.74 CHF -0.58% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Die Optikerkette schwächele nur in Deutschland, das habe der Quartalsbericht bestätigt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Resümee. Profitabilität und internationale Dynamik seien beruhigend./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 07:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.