Pluszeichen in Frankfurt: SDAX nachmittags in Grün

Am Mittwoch notiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.82 Prozent fester bei 18’693.48 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 93.619 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.062 Prozent stärker bei 18’553.39 Punkten in den Handel, nach 18’541.82 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’699.76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18’528.24 Einheiten.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 0.807 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18’229.28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, notierte der SDAX bei 18’844.57 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17’057.26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.71 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15’733.78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Basler (+ 4.59 Prozent auf 23.95 EUR), Vossloh (+ 4.42 Prozent auf 60.30 EUR), EVOTEC SE (+ 3.87 Prozent auf 3.38 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3.65 Prozent auf 22.70 EUR) und MLP SE (+ 3.58 Prozent auf 9.55 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Dermapharm (-4.17 Prozent auf 40.25 EUR), SMA Solar (-2.96 Prozent auf 54.00 EUR), Mutares (-1.70 Prozent auf 26.05 EUR), Shelly (-1.42 Prozent auf 62.40 EUR) und Fielmann (-1.40 Prozent auf 38.70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 668’080 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie hat im SDAX mit 4.183 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2.32 zu Buche schlagen. Mit 7.69 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch