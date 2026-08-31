Fielmann 36.43 CHF -0.98% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Optikerkette investiere nach wie vor in Wachstum, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Freitag. Auf kurze Sicht konzentriere sich die Debatte darauf, wie schnell die Erholung auf dem Heimatmarkt voranschreitet. Die Frage sei, wie glaubwürdig die im zweiten Halbjahr erwartete Beschleunigung ist./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 15:57 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.