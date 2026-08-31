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Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206

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01.09.2026 11:12:52

Fielmann Buy

Fielmann
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Optikerkette investiere nach wie vor in Wachstum, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Freitag. Auf kurze Sicht konzentriere sich die Debatte darauf, wie schnell die Erholung auf dem Heimatmarkt voranschreitet. Die Frage sei, wie glaubwürdig die im zweiten Halbjahr erwartete Beschleunigung ist./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 15:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fielmann AG Buy
Unternehmen:
Fielmann AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
55.00 €
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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41.75%
Analyst Name::
Harrison Woodin-Lygo 		KGV*:
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