Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fielmann Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Optikerkette investiere nach wie vor in Wachstum, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Freitag. Auf kurze Sicht konzentriere sich die Debatte darauf, wie schnell die Erholung auf dem Heimatmarkt voranschreitet. Die Frage sei, wie glaubwürdig die im zweiten Halbjahr erwartete Beschleunigung ist./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fielmann AG Buy
|
Unternehmen:
Fielmann AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.80 €
|
Abst. Kursziel*:
41.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.75%
|
Analyst Name::
Harrison Woodin-Lygo
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fielmann AG
|
27.08.26
|EQS-News: Fielmann Group AG: Half-Year Financial Report as at June 30, 2026 (EQS Group)
|
27.08.26
|EQS-News: Fielmann Group AG: Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026 (EQS Group)
|
26.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX nachmittags in Grün (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start steigen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Fielmann nach Warnung unter Druck (Dow Jones)
|
21.08.26
|Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
21.08.26
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Fielmann nach Warnung unter Druck (Dow Jones)