Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’454 0.1%  SPI 20’330 0.1%  Dow 53’417 0.3%  DAX 26’189 0.3%  Euro 0.9373 0.2%  EStoxx50 6’464 0.3%  Gold 4’626 -0.6%  Bitcoin 64’170 1.4%  Dollar 0.8038 0.2%  Öl 91.9 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
TX Group-Aktie steigt: Profitabilität im Halbjahr gesteigert
Barry Callebaut-Aktie in Rot: Thomas Gaengler wird neuer COO
SMG-Aktie springt an: Profitabilität gesteigert - Führungswechsel
MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr verdient
Suche...
ETF Sparplan

Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SDAX-Kursverlauf 25.08.2026 09:28:12

Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start steigen

Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start steigen

Beim SDAX lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

KWS SAAT
69.89 CHF 0.45%
Kaufen Verkaufen

Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0.42 Prozent auf 18’515.32 Punkte an der SDAX-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 94.317 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0.478 Prozent höher bei 18’525.48 Punkten, nach 18’437.38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18’515.32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’540.45 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 18’229.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wurde der SDAX mit 18’871.93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der SDAX noch bei 17’177.16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.68 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Basler (+ 2.88 Prozent auf 23.25 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2.37 Prozent auf 12.95 EUR), STO SE (+ 1.78 Prozent auf 97.40 EUR), Energiekontor (+ 1.75 Prozent auf 26.10 EUR) und PNE (+ 1.52 Prozent auf 7.37 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil SAF-HOLLAND SE (-0.88 Prozent auf 22.50 EUR), Einhell Germany vz (-0.82 Prozent auf 72.20 EUR), Deutsche Beteiligungs (-0.70 Prozent auf 21.20 EUR), OHB SE (-0.65 Prozent auf 199.20 EUR) und Fielmann (-0.63 Prozent auf 39.15 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 35’256 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.589 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.32 erwartet. Mit 7.72 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Marktkapitalisierungen im Überblick
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.08.26 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
06.08.26 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
16.07.26 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
08.05.26 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
07.05.26 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:06 SMI kommt zum Wochenauftakt kaum vom Flec
08:59 SG-Marktüberblick: 25.08.2026
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Zwischenhoch als Widerstand
24.08.26 Logo WHS Bitcoin explodiert, Nasdaq fällt: Nvidia entscheidet jetzt alles!
21.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adobe, Oracle, SAP
20.08.26 Rocket Lab: Profiteur des neuen Weltraumzeitalters?
20.08.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’010.93 19.52 SJXBXU
Short 15’322.44 13.76 SS9BDU
Short 15’895.32 8.87 S1BOGU
SMI-Kurs: 14’454.06 25.08.2026 09:59:33
Long 13’815.89 19.54 SGBRFU
Long 13’508.19 13.77 S1B6WU
Long 12’930.72 8.92 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Partners Group-Aktie steigt: Verkauf von Gong Cha gemeldet
UBS-Streit: Grübel stellt sich hinter Keller-Sutter - Aktie im Blick
SpaceX-Aktie vor dem Wendepunkt? Musk stellt Falcon-Aus in Aussicht - DZ Bank warnt
Bitcoin auf Erholungskurs: Das steckt hinter dem Kurssprung der vergangenen Woche
Kühne+Nagel-Aktie stabil: Grossinvestor Klaus-Michael Kühne ist tot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Bayer-Aktie fester: Japan erteilt Zulassung für Hyrnuo
Roche-Aktie sinkt: Tochter Genentech baut Adipositas-Pipeline aus - FDA-Zulassung für Alzheimer-Test
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Kursabschlägen

Top-Rankings

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SDAX 18’497.70 0.33%