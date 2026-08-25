Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start steigen

Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0.42 Prozent auf 18’515.32 Punkte an der SDAX-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 94.317 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0.478 Prozent höher bei 18’525.48 Punkten, nach 18’437.38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18’515.32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’540.45 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 18’229.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wurde der SDAX mit 18’871.93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der SDAX noch bei 17’177.16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.68 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Basler (+ 2.88 Prozent auf 23.25 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2.37 Prozent auf 12.95 EUR), STO SE (+ 1.78 Prozent auf 97.40 EUR), Energiekontor (+ 1.75 Prozent auf 26.10 EUR) und PNE (+ 1.52 Prozent auf 7.37 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil SAF-HOLLAND SE (-0.88 Prozent auf 22.50 EUR), Einhell Germany vz (-0.82 Prozent auf 72.20 EUR), Deutsche Beteiligungs (-0.70 Prozent auf 21.20 EUR), OHB SE (-0.65 Prozent auf 199.20 EUR) und Fielmann (-0.63 Prozent auf 39.15 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 35’256 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.589 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.32 erwartet. Mit 7.72 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch